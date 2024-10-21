Астраханская область на 95% готова к отопительному сезону

В регионе обследованы 729 км сетей теплоснабжения, 400 котельных, более 5 тысяч км сетей водоснабжения. В этом году значительно сократилось количество замечаний со стороны Ростехнадзора. На сегодняшний день подача тепла уже осуществляется в большинстве муниципальных образований, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

"Есть и проблемные вопросы, которые необходимо решить оперативно. Текущую ситуацию обсудили сегодня с главами районов, руководителями ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов. Так, в областном центре необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию новой котельной в микрорайоне 3 Интернационал. Поставил задачу администрации города провести эту работу в срок до 1 ноября. В Знаменске мощность котельных на данный момент покрывает потребность, но до наступления сильных холодов необходимо провести ремонт дополнительных котлов. Есть замечания и к посёлку Красные Баррикады, устраняются они несвоевременно. В вопрос вмешаемся, важно обеспечить надежное теплоснабжение всех потребителей", - подчеркнул губернатор Астраханской области.