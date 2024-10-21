Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел переговоры с Акимом Северо-Казахстанской области

Состоялась рабочая встреча губернатора Омской области с акимом Северо-Казахстанской области. На встрече обсуждались актуальные вопросы межрегионального сотрудничества двух приграничных областей Российской Федерации и Республики Казахстан, планы по укреплению двусторонних деловых и культурных связей, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

В июне вопросы стратегического партнёрства Губернатор Виталий Хоценко и Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов рассматривали в Омске. Сегодня диалог руководителей приграничных регионов Российской Федерации и Республики Казахстан получил продолжение в городе Петропавловске.

Губернатор возглавляет делегацию Омской области, прибывшую 21 октября с ответным рабочим визитом в Северо-Казахстанскую область по приглашению Акима Гауеза Нурмухамбетова.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивает важность сотрудничества между Россией и Казахстаном. Для Омской области Казахстан – основной партнер. На его долю ежегодно приходится около 30% общего объема нашего внешнеторгового оборота, и этот показатель постоянно растет, - отметил Виталий Хоценко на встрече Акимом и командой Северо-Казахстанской области. - Нас связывают долгие и крепкие добрососедские отношения. Уверен, что у нас есть потенциал для взаимного усиления».

Сейчас совместно готовится обновлённое Соглашение о сотрудничестве между Омской областью и Северо-Казахстанской областью. Стороны договорились подписать его на площадке ХХ Форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдёт в ноябре в Уфе.

Кроме того, на встрече обсудили развитие кооперации и создание совместного промышленного кластера. Анализ существующих кооперационных связей между предприятиями двух регионов позволит выявить наиболее перспективные направления производства импортозамещающей продукции. Предложено организовать обмен этой информацией в рамках единой кооперационной цифровой платформы. Она позволит скоординировать усилия в производстве, логистике и инвестициях. Запланировано в следующем году провести взаимные презентации инвестиционного потенциала российского и казахстанского регионов.

Сегодня Виталий Хоценко также посетил в Петропавловске специальную экономическую зону Qyzyljar. На территории СЭВ совсем недавно запустили новый завод. Компания Nord Panels организовала производство ламинированной фанеры. Реализация крупного инвестиционного проекта стала возможной благодаря государственной поддержке. Выход завода на полную мощность позволит снизить импорт этой продукции.

Размещение бизнесом двух регионов производств на территории друг друга - ещё один шаг в развитии межрегиональной промышленной кооперации. Омский производитель полимерной плёнки «Планета-Центр» рассчитывает организовать на площадке СЭЗ в Северо-Казахстанской области выпуск продукции по своей специализации для казахстанского рынка, где уже есть заказчики и потенциальные партнёры. Управляющая компания специальной экономической зоны Qyzyljar и омская компания ранее подписали меморандум о сотрудничестве в этом направлении. Сегодня по итогам двусторонней встречи делегации Омской области с руководством Северо-Казахстанской области Управляющая компания специальной экономической зоны подписала меморандум с ещё одной омской компанией «Дибор экспорт». Меморандум о взаимопонимании также подписан между Центром обслуживания инвесторов и поддержки инноваций

«Солтүстік» и омским ЗМК "Мост".



Губернатор Омской области также ознакомился с производственной базой ТОО «Радуга», посетив завод металлопластиковых изделий, фабрику бумажных изделий и теплицы.

Крупная многопрофильная компания с обширной сетью филиалов в различных городах Казахстана развивает сразу несколько направлений бизнеса, поставляет свою продукцию в регионы своей страны и на экспорт в Российскую Федерацию. Фабрику бумажных изделий компания открыла в Петропавловске два года назад. Современное оборудование позволяет использовать для сырья как целлюлозу, так и макулатуру, то есть вторсырьё.