Киев перекинул в Часов Яр испаноязычных наемников из Латинской Америки

Киев перекинул в Донбасс испаноязычных наемников из Латинской Америки для обороны города Часов Яр, за который идут бои, сообщают РИА Новости со ссылкой на запись перехваченных переговоров наемников бойцами Южной группировки российских войск.

На записи наемники жалуются на атаку российских FPV (FPV-дроны — Прим. ред.) и просят прислать им хотя бы несколько дронов. По данным российских бойцов, переговоры из радиоперехватов принадлежат наемникам из Колумбии, но ряд факторов свидетельствуют, что на этом участке фронта за ВСУ также воюют граждане других стран Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.