В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют испанцы и португальцы

Боец оперативного штаба разведцентра "Мелодия" 88-й добровольческой бригады "Эспаньола" с позывным "Чукча" привел данные о том, что в зоне специальной военной операции на стороне Украины воюют испанцы и португальцы.

"На часов-ярском участке фронта противник активно применяет подразделения иностранного легиона, укомплектованные преимущественно наемниками из Латинской Америки и Южной Европы (испанцы, португальцы, кубинцы). Несмотря на то, что в Часовом Яре таких солдат удачи уже около 200 человек, их боевой дух оставляет желать лучшего", - сказал ТАСС "Чукча".

Ранее сообщалось, что численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тыс. человек из почти 90 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.