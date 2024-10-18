В Перми прошел турнир Ural FC 8

Российские бойцы Кирилл Сидельников и Сослан Асбаров добились побед в главных боях турнира Ural FC 8, который прошел накануне в Перми.

Известный по выступлениям по боксу и на голых кулаках Асбаров в главном бою турнира «Кубок Губернатора Пермского края» техническим нокаутом в третьем раунде победил британца Роберта Бордмана в поединке в тяжелом весе по специальным правилам Ural FC – по правилам ММА только в стойке. В активе Бормана по шесть побед в боксе и в поединках на голых кулаках. Асбаров продолжает оставаться не знающим поражений.

В со-главном событии шоу известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников техническим нокаутом в первом раунде победил экс-бойца Bellator и PFL американца Ракима Кливленда.

В главном карде турнира боец Ural Kali Fighter из Соликамска Сергей Пономарёв в поединке по правилам К1 раздельным решением победил австралийца Джейдена Эйнауда и завоевал пояс Ural FC в весе до 85 кг. Команда Ural Kali Fighter, которую поддерживает «Уралкалий», входящий в Группу «Уралхим», является одной из лидеров спортивного движения в регионе и регулярно представляет Соликамск на соревнованиях по кикбоксингу и ММА различного уровня.

В рамках шоу Ural FC 8 свои бои провели еще восемь представителей Пермского края - Степан Шадрин, Кирилл Степаненко, Виталий Боев, Иван Зиновьев, Артём Швецов, Дарья Кувакина, Валерий Бизяев и Никита Шаршавин.

Титульным спонсором Лиги традиционно выступила Группа «Уралхим».

Полностью результаты боев турнира Ural FC 8 выглядят следующим образом:

1. ММА. Вячеслав Иовин техническим нокаутом победил Степана Шадрина

2. К1. Кирилл Степаненко во втором раунде нокаутировал Артёма Ткачука из Белоруссии

3. ММА. Виталий Боев болевым приемом победил Бахрама Шакирбаева из Кыргызстана.

4. К1. Иван Зиновьев единогласным решением судей победил Евгения Мягкова из Белоруссии.

5. ММА. Василий Курочкин удушающим приемом во втором раунде победил Гамзата Хирамагомедова

6. К1. Артём Швецов единогласным решением судей победил Максима Сподаренко из Белоруссии

7. К1. Дарья Кувакина по итогам экстра-раунда победила Дебору Эвору из Португалии

8. К1. Португалец Иури Фернандес единогласным решением судей победил Валерия Бизяева

9. ММА: Никита Шаршавин единогласным решением судей победил бразильца Дугласа Рибейро

10. К1, бой за пояс Ural FC: Сергей Пономарёв раздельным решением судей победил австралийца Джейдена Эйнауда.

11. ММА. Кирилл Сидельников техническим нокаутом в первом раунде победил американца Ракима Кливленда

12. Ural FC. Сослан Асбаров техническим нокаутом в третьем раунде победил британца Роба Бордмана.