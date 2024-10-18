Туроператоры опасаются, что турналог в Екатеринбурге могут потратить на далекие от туризма вещи

Ассоциация туризма предполагает, что введенный в Екатеринбурге туристический налог может быть растрачен на любые другие нужды, не касающиеся туризма, поскольку налог "не окрашен", то есть не является целевым, а представляет собой лишь дополнительный доход в городской бюджет. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Это больше не сбор, это налог, который просто поступает в общую казну. Он, что называется, не окрашенный. И поэтому, на мой взгляд, большей проблемой здесь является не само его взимание, и даже не его размер, а то, на что он пойдет. Увидят ли туристы от этого отдачу и можно ли будет снизить негативное восприятие этого налога реальными делами с указанием того, что это сделано на деньги, которые заплатили туристы?" – отметила Ломидзе в программе "Акцент" на ОТВ.

Она посоветовала направить средства с налога на установку указателей к достопримечательностям, а также на продвижение Екатеринбурга в глазах потенциальных туристов.

Ломидзе отметила, что налог в 100 рублей за ночь не отразится на потоке приезжих, хотя и следует ожидать некого недовольства. Несмотря на небольшие суммы, на такого рода нововведения аналогичным образом реагировали и в Санкт-Петербурге.

Напомним, что по словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, вырученные с турналога средства как раз и планировали потратить на установку указателей, оборудование уличных туалетов, а также проведение мероприятий, способных привлечь туристов. Закон о туристическом налоге вступит в силу с 1 января 2025 года, и каждый последующий год сумма будет увеличиваться: с 1 до 5% от стоимости проживания.

Ранее на заседании свердловского заксобрания было отмечено, что именно муниципалитеты должны решить, нужно ли взимать налог на их территориях. В тот день представители ЗакСО заключили, что Средний Урал не готов к введению турналога. Якобы такие изменения могут негативно сказаться на турпотоке из-за увеличения цен на гостиничные услуги.