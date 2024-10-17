Business Insider: Украина потеряла около 40 танков Leopard с начала СВО

ВСУ потеряли около 40 немецких танков Leopard с начала СВО, сообщает издание Business Insider.

"Фактически, по оценкам некоторых открытых источников, Украина уже потеряла около 40 танков", — говорится в публикации.

"Танки Leopard — мощные, высокоэффективные, с тяжелой броней, но они не непобедимы", — отмечается в статье.

Напомним, ранее стало известно, что на "Уралвагонзавод" доставлен немецкий танк Leopard, подбитый российскими военными в ходе специальной военной операции. Трофейная машина поставлена на домкраты. Специалисты концерна "Уралвагонзавод" уже приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов танка.