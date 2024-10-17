17 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

НАТО не поддерживает "план победы" Зеленского

В настоящий момент Североатлантический альянс не может поддержать все пункты "плана победы" Зеленского. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Он сказал, что план принят к сведению, будет обсуждаться, его понимание будет углубляться, но некоторые пункты не могут быть поддержаны. Очевидно, это касается принятия Украины НАТО, потому что Рютте добавил, что это произойдет, "когда настанет подходящий момент". Для Зеленского же это ключевой пункт.

Накануне Зеленский представил в Раде открытую часть своего плана, который подразумевает втягивание НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Он предложил разместить на территории, подконтрольной его режиму, некие "стратегические неядерные силы".

В тайных приложениях этого плана идет речь о дальних ударах по территории России, "чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта", рассказал советник Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, план состоит в том, чтобы сделать цену сохранения своих земель для России слишком высокой, которая сама должна уйти с них.

Сегодня Зеленский примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, которым представит свой план. А завтра, 18 октября, в Европу должен прибыть президент США Джо Байден, который встретится в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером, чтобы обсудить дальнейшие действия по Украине.

Associated Press со ссылкой на дипломатов из стран НАТО пишет, что границы Украины должны быть четко демаркированы еще до того, как она получит возможность вступить в альянс, а это невозможно, пока она имеет территориальные претензии к России.

В Кремле сочли план Зеленского простым: он предполагает воевать с Россией до последнего украинца, сказал накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так же охарактеризовал план обозреватель Юрий Подоляка. И обратил внимание на то, что Зеленский посулил Западу природные ресурсы Украины, для контроля над которыми призвал ввести войска. Он готов отдать все, лишь бы НАТО вступило в прямое военное столкновение с Россией.

"Из плана следует, что, похоже, кто-то должен сделать все за нас", — резонно написал депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

План восприняли на Западе прохладно. The New York Times пишет, что уже 57% украинцев считают, что, пока не поздно, пора начать мирные переговоры с Россией.

Теги: НАТО, зеленский, украина


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