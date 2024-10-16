16 Октября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье обвиняемые в коррупции экс-сотрудники ФСИН безуспешно просятся на фронт

В Пермском крае суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего замначальника ИК №37 Андрея Шварева, он обвиняется в превышении полномочий и взяточничестве, сообщает "Ъ-Прикамье".

По версии следствия, Андрей Шварев получил от родственников одного из осужденных 500 тыс. руб., а также часы Tissot стоимостью 500 тыс. руб. Денежные средства и имущество предназначались за незаконные действия по ослаблению режима содержания. Также, по версии правоохранительных органов, замначальника незаконно предоставил осужденному мобильный телефон с возможностью выхода в интернет. В ходе судебного заседания было оглашено обвинительное заключение. Сам подсудимый вины не признал.

Шварев на момент задержания проходил службу во внутренних войсках ДНР в составе батальона "Каскад", которое входило в состав народной милиции ДНР. После задержания он обратился к следствию с просьбой приостановить уголовное преследование по основаниям ст. 208 УПК РФ. Новая редакция этой статьи позволяет вынести такое процессуальное решение, если обвиняемый заключил контракт для прохождения службы в военное время. В удовлетворении ходатайства было отказано, поскольку внутренние войска МВД ДНР не относятся к Вооруженным силам РФ или Росгвардии и не создавались ими.

В сентябре подписал со своей стороны контракт с Минобороны. Издание сообщает со ссылкой на свои источники, что военные пока не передали ему экземпляр со своей подписью.

По данным издания, на фронт также хотят отправиться бывший начальник подсудимого Илья Асламов и Дмитрий Ассанов, ранее возглавлявший ИК №29. Они тоже обвиняются в коррупционных преступлениях. Асламову инкриминируется покушение на получение взятки в крупном размере. Следствие считает, что он требовал от заключенного 200 тыс. руб. А Дмитрий Ассанов обвиняется в получении не менее 1 млн руб. в качестве взятки за оказание содействия индивидуальному предпринимателю. По словам источников, их экземпляры контрактов со стороны военных якобы тоже не подписаны.

Защита намерена добиваться приостановки уголовного дела.

Теги: колония, начальник, ФСИН, коррупция, Минобороны, спецоперация


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