Под Екатеринбургом при тушении пожара в частном доме нашли четыре тела

В поселке Монетный при тушении пожара в частном доме были обнаружены тела четырех человек: мужчины 44 и 58 лет, женщины 55 лет и мальчика 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Огонь охватил 164 кв.м частного жилого дома и надворных построек. Тушением занимались 11 огнеборцев и четыре единицы техники. На месте трагедии сейчас работают дознаватели МЧС России. По словам спасателей, погибшие могли выжить, если бы в доме находился пожарный извещатель.

Прокуратура Березовского уже взяла на контроль проведение доследственной проверки. По предварительным данным, сообщение о пожаре по ул. Красноармейская на пульт диспетчера поступило около 03.00.

Предположительная причина возгорания - неисправное печное отопление. Точную причину установят специалисты при проведении пожарно-технической экспертизы. При проверке также будет дана оценка законности принятого органами предварительного расследования процессуального решения.