Приехал к бабушке на время карантина. В МВД рассказали про семью, погибшую в пожаре под Екатеринбургом

В полиции рассказали подробности про семью, погибшую при пожаре в частном доме в поселке Монетный. Трагедия произошла сегодня ночью. Тела трех взрослых и одного 8-летнего ребенка были обнаружены только при тушении.

Как рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, погибшими были супруги Евгений и Светлана Кузины 1966 и 1969 г.р., их внук 2016 г.р. и местный житель Евгений Шишкин 1980 г.р. Как выяснилось, на время карантина в школе в Екатеринбурге мальчик приехал к своим бабушке и дедушке погостить. Сейчас в полиции рассматривают несколько причин возникновения пожара.

"Представители МВД, СКР и МЧС отрабатывают различные версии произошедшей трагедии. По имеющимся оперативным сведениям, электропроводку в жилище меняли около 4 лет назад. Помимо версии замыкания электропроводки оперуполномоченные проверяют вариант с нарушением или неисправностью печного отопления, а также нарушение правил техники безопасности. Огонь уничтожил строение полностью, это был дом на 2 хозяев. Владелец первой половины здесь практически не жил, на место происшествия он прибыл, когда люди уже погибли. Участковые опрашивают соседей с целью установления более подробных и точных обстоятельств пожара", - отметил полковник Горелых.

В пресс-службе СКР добавили, что для наиболее тщательного установления всех обстоятельств было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сейчас на месте работает следственная группа.