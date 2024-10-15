Опрос: больше 80% свердловчан считают, что в их области слишком много мигрантов

Жители Среднего Урала считают, что в их регионе находится слишком много мигрантов. Опрос на эту тему в сентябре нынешнего года провели аналитики hh.ru.

Главный вопрос звучал так: "По вашим ощущениям, в вашем регионе сейчас много трудовых мигрантов из других стран или мало?". Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), большинство опрошенных жителей Свердловской области (81%) ответили "много, могло бы быть и поменьше". По сравнению с аналогичным опросом, проведенным год назад, доля таких ответов среди свердловчан выросла на 23%.

Еще 13% жителей области считают, что число иностранных работников сейчас находится в адекватном количестве (год назад таких ответов было 29%). А 2% респондентов и вовсе заявили, что мигрантов могло быть и побольше (год назад – 4%). Еще 5% опрошенных затруднились ответить.

Напомним, на днях ФСБ перекрыла сразу два незаконных канала по завозу мигрантов в Екатеринбург. А чуть раньше в Свердловской области было найдено 90 так называемых "резиновых" домов и квартир.