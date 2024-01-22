22 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

МИД Киргизии требует проверить, почему в Екатеринбурге мигрантов заставили передвигаться "гуськом"

В МИД Кыргызской Республики не оценили видео из Екатеринбурга, на котором мигрантов во время рейда заставили передвигаться "гуськом". Министерство намерено организовать проверку и выяснить, не унижали ли сотрудники УМВД, УФСБ и Росгвардии достоинство проверяемых граждан.

Напомним, рейд прошел на строительных площадках Екатеринбурга 17 января. В какой-то момент силовики заставили проверяемых граждан передвигаться "гуськом" и сняли это на видео. Запись распространилась в интернете и дошла до МИД Киргизии. Как выяснилось, из 150 проверенных 40 оказались уроженцами этой республики, трое из них были запечатлены на записи.

"На кадрах, распространяемых в СМИ, где правоохранительные органы вынудили иностранных граждан передвигаться "гуськом", запечатлены трое кыргызстанцев. Со слов наших граждан, во время проверочных мероприятий граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей. В результате чего, полицией были приняты меры по задержанию убежавших, а также ограничению свободного передвижения проверяемых", - говорится в сообщении.

В МИД также заявили, что со стороны их граждан нарушений миграционного законодательства выявлено не было, никого из России выдворять не собираются. Сами граждане Кыргызстана отказались от письменного заявления на действия правоохранительных органов. Вместо них проверку надзорных органов России собирается провести Генконсульство. В ходе нее будет выяснено, были ли действия правоохранителей правомерны, а также не унижали ли они достоинство проверяемых граждан.

МИД Кыргызской Республики инициирует разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти РФ, в том числе в целях недопущения впредь подобных действий в отношении трудящихся-граждан из Кыргызстана.

Свою проверку организует и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Теги: МИД, гуськом, мигрант, полиция


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