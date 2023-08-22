В Литве пройдет забастовка учителей

В Литве проведут предупредительную забастовку учителя, требующие повышения зарплаты и улучшения условий труда.

"Мы не стремимся к нарушению учебного процесса. Предупредительная акция 15 сентября пройдет в течение двух часов, когда не будут вестись уроки", - цитирует ТАСС председателя профсоюза работников образования Андрюса Навицкаса.

Союз школьников поддерживает учителей.

"Если правительство нас не услышит, 29 сентября объявим полноценную забастовку, которая может продлиться и месяц, и дольше", - сказал Навицкас.

Отметим, сегодня выяснилось, что 75% учителей и преподавателей Екатеринбурга со страхом смотрят на календарь, не желая окончания августа. 50% из них частично, а 25% полностью не удовлетворены текущими условиями труда. Исследование провели специалисты аналитического агентства A2:Research. Из-за трудностей работы в госучреждениях все чаще педагоги смотрят в сторону онлайн-преподавания. Каждый четвертый опрошенный (27%) отмечает, что для фокусировки именно на преподавании он бы перешел в онлайн-школу. По данным аналитиков Skyeng, уже сейчас более половины (64%) специалистов совмещают занятость в компании с работой в другом учреждении.

"В современных онлайн-школах многие процессы автоматизированы, поэтому административная нагрузка на учителей значительно ниже, чем в классических школах. Наши преподаватели занимаются детьми, а не заполнениям отчетов. Они работают с мотивированными учениками и применяют на практике очень классный игровой продукт", — поделился основатель и CEO одной из школ программирования и математики Андрей Лобанов.

Среди нецелесообразных задач, на которые жалуются учителя: подготовка множества отчетов – 48%, обязательные факультативы с детьми – 25% и уборка класса – 14%. Общение с родителями волнует лишь 10% респондентов. Улучшить ситуацию может преобразование учебного процесса в госучреждениях. Как утверждает 43% опрошенных, лучшим решением станет возможность внедрять технологии в обучение. Также предстоит решить ряд других препятствий, через которые преподавателям приходится переступать ради продуктивной работы: низкая зарплата (38%), негибкий рабочий график (31%) и токсичный коллектив (24%).