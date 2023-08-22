В Литве пройдет забастовка учителей

22 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Литве пройдет забастовка учителей

В Литве проведут предупредительную забастовку учителя, требующие повышения зарплаты и улучшения условий труда.

"Мы не стремимся к нарушению учебного процесса. Предупредительная акция 15 сентября пройдет в течение двух часов, когда не будут вестись уроки", - цитирует ТАСС председателя профсоюза работников образования Андрюса Навицкаса.

Союз школьников поддерживает учителей.

"Если правительство нас не услышит, 29 сентября объявим полноценную забастовку, которая может продлиться и месяц, и дольше", - сказал Навицкас.

Отметим, сегодня выяснилось, что 75% учителей и преподавателей Екатеринбурга со страхом смотрят на календарь, не желая окончания августа. 50% из них частично, а 25% полностью не удовлетворены текущими условиями труда. Исследование провели специалисты аналитического агентства A2:Research. Из-за трудностей работы в госучреждениях все чаще педагоги смотрят в сторону онлайн-преподавания. Каждый четвертый опрошенный (27%) отмечает, что для фокусировки именно на преподавании он бы перешел в онлайн-школу. По данным аналитиков Skyeng, уже сейчас более половины (64%) специалистов совмещают занятость в компании с работой в другом учреждении.

"В современных онлайн-школах многие процессы автоматизированы, поэтому административная нагрузка на учителей значительно ниже, чем в классических школах. Наши преподаватели занимаются детьми, а не заполнениям отчетов. Они работают с мотивированными учениками и применяют на практике очень классный игровой продукт", — поделился основатель и CEO одной из школ программирования и математики Андрей Лобанов.

Среди нецелесообразных задач, на которые жалуются учителя: подготовка множества отчетов – 48%, обязательные факультативы с детьми – 25% и уборка класса – 14%. Общение с родителями волнует лишь 10% респондентов. Улучшить ситуацию может преобразование учебного процесса в госучреждениях. Как утверждает 43% опрошенных, лучшим решением станет возможность внедрять технологии в обучение. Также предстоит решить ряд других препятствий, через которые преподавателям приходится переступать ради продуктивной работы: низкая зарплата (38%), негибкий рабочий график (31%) и токсичный коллектив (24%).

Теги: Литва, учитель, забастовка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети