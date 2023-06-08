На "Мариинском прииске" — очередная забастовка шахтеров

В свердловском поселке Малышева 80 шахтеров "Мариинского прииска" (входит в "Ростех"), где добывают изумруды и бериллий, отказались подниматься на поверхность из-за новых слухов о закрытии предприятия, сообщает близкий к администрации губернатора телеграм-канал "Не для протокола".

"Ростех", по данным канала, опроверг информацию о консервации шахты и массовом сокращении работников. По поручению губернатора Евгений Куйвашева в поселок выехал глава департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов. Его задача — успокоить шахтеров и объяснить им, что предприятие продолжит работу.

Накануне.RU не удалось к моменту публикации получить официальные комментарии "Ростеха" и департамента информационной политики главы региона. Зато информацию о забастовке Накануне.RU подтвердили в Федерации профсоюзов Свердловской области, однако отметили, что ничем не могут помочь, поскольку на предприятии не создана профсоюзная организация.

Это не первая подобная акция протеста шахтеров. В 2020 году сотрудники заявили, что не получают зарплату больше двух месяцев, и решили устроить забастовку под землей. Уже тогда ходили слухи, что предприятие находится на грани остановки на фоне проблем со сбытом продукции за рубеж. После этого "Ростех" пообещал увеличить финансирование "Мариинского прииска" и предоставить дочерней компании беспроцентный целевой займ в размере 300 млн руб.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в РФ. В 2017 году по поручению президента Владимира Путина была осуществлена процедура по реорганизации предприятия, оно было выведено из состава Калининградского янтарного комбината и переподчинено "Ростеху".