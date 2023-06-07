07 Июня 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд арестовал счета, имущество и долю в компаниях уральского бизнесмена Малика Гайсина

Арбитражный суд Свердловской области арестовал счета, имущество, долю в компаниях, а также акции коммерческого банка "Вятич", принадлежащие уральскому бизнесмену Малику Гайсину.

Соответствующее определение опубликовано на сайте свердловского арбитража. Уточняется, что обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве Гайсина.

Признать бизнесмена банкротом требует Дмитрий Светлолобов, который обратился с заявлением в арбитражный суд.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Свердловский областной суд оставил в силе отстранение Малика Гайсина от управления заводом "Исеть".

Теги: Гайсин, банкротство, суд


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