Суд арестовал счета, имущество и долю в компаниях уральского бизнесмена Малика Гайсина

Арбитражный суд Свердловской области арестовал счета, имущество, долю в компаниях, а также акции коммерческого банка "Вятич", принадлежащие уральскому бизнесмену Малику Гайсину.

Соответствующее определение опубликовано на сайте свердловского арбитража. Уточняется, что обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве Гайсина.

Признать бизнесмена банкротом требует Дмитрий Светлолобов, который обратился с заявлением в арбитражный суд.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Свердловский областной суд оставил в силе отстранение Малика Гайсина от управления заводом "Исеть".