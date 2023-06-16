Минтруд: искусственный интеллект вытесняет профессии с рынка

Искусственный интеллект уже заменяет ряд профессий.

Как заявил на ПМЭФ-2023 министр труда и социальной защиты Росси Антон Котяков, в самом ведомстве уже отпала необходимость в расчетчиках пенсий, а курьеров начали заменять роботы. "Искусственный интеллект постепенно выдавливает из отдельных профессий, из отдельных сфер физическое присутствие человека", - заявил он.

При этом повышается спрос на внешний уход, когда "нужно прийти домой, помочь человеку принять лекарства, убрать квартиру, провести гигиенические процедуры", указал министр. Освободившиеся кадры Минтруд направляет на решение этих задач. Однако Котяков считает, что роботы в будущем помогут и с этим функционалом. Технологии обеспечат, как минимум, передвижение пожилых и инвалидов. В больших городах уже существует доставка без курьеров.

Тенденцию развития ИИ с учетом ситуации необходимо закладывать в прогнозы по рынку труда – цифровизация способна перекрыть часть дефицита на рынке труда, считает министр, сообщают "Ведомости"

Напомним, граждане России сталкиваются с трудностями при регистрации в качестве безработных в центрах занятости населения.