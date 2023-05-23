Минтруд предложил отказаться от привязки пособия по безработице к МРОТ

Министерство труда и социальной защиты выступило за отказ от идеи привязать размер пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Поставить максимальный и минимальный размеры пособия по безработице в зависимость от МРОТ предлагает принятый в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Документ одобрен Госдумой в середине марта. Он подразумевает приравнивание максимального размера пособия по безработице к МРОТ в первые три месяца выплаты и к 50% МРОТ во вторые три месяца выплаты. Минимальный размер пособия было предложено сделать равным 30% МРОТ.

Минтруд сформулировал поправки к документу, предложив обозначить норму так: "Пособие по безработице не может быть выше максимальной величины пособия по безработице и ниже минимальной величины пособия по безработице, <...> размер которых ежегодно определяется правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений". В предложенном Минтрудом виде норма не вносит изменений в действующий порядок определения максимального и минимального пособия по безработице, кроме того, что нужно будет учитывать мнение РТК (комиссия, объединяющая правительство, профсоюзы и бизнес; координатором является вице-премьер Татьяна Голикова).

Привязку пособия по безработице к МРОТ не согласовало Министерство финансов, сказал РБК один из участников дискуссии, добавив, что обсуждения продолжаются и совещания с профильной рабочей группой в Госдуме проходят в еженедельном режиме. Например, на одной из встреч обсуждалось, как сделать так, чтобы не мотивировать людей к бездеятельности, но одновременно создать механизм повышения размера пособия хотя бы в привязке к размеру инфляции или МРОИ.

По состоянию на март 2023 г., уровень безработицы в России находится на историческом минимуме и, по прогнозу помощника президента Максима Орешкина, продолжит снижение относительно этого уровня в дальнейшем. К концу марта 2023 г. официально зарегистрированы в качестве безработных в стране были 0,5 млн человек, а пособие по безработице получали 0,4 млн (данные Росстата).