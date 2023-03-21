21 Марта 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: danwhitewebsite.com

Американский беспилотник, упавший в Черное море, мог участвовать в подготовке нападения на порт Туапсе, - Mash

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который упал в Черное море, мог участвовать в подготовке нападения на порт Туапсе, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, Reaper разведывал обстановку для того, чтобы ВСУ могли нанести удары морскими и воздушными дронами, а затем координировать их для отлета на базу.

ВС РФ узнали об этом заранее, корабли Черноморского флота привели в боевую готовность и отправили в рейд, сообщает Mash. Затем в небо подняли истребители, беспилотник позднее упал в море.

Напомним, 14 марта беспилотник упал в Черное море в нейтральных водах после того, как рядом появились российские Су-27. Вашингтон утверждает, что российские самолеты опасно маневрировали и в какой-то момент задели БПЛА, из-за чего он и рухнул. В Минобороны РФ заявили, что контакта с американским дроном не было, он упал в результате резкого маневрирования.

Теги: беспилотник MQ-9 Reaper, Черное море, Туапсе



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