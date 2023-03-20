В Челябинской области уровень безработицы снизился до 0,69%

В Челябинской области уровень безработицы, по состоянию на 15 марта, составляет 0,69%, сообщили Накануне.RU в Контрольно-счетной палате региона.

В марте 2022 года он был 0,94%.

В регионе зарегистрировано 12,8 тыс. безработных, годом ранее этот показатель составлял 17,5 тыс. безработных. В регионе представлено 32,1 тыс. вакансий.

Коэффициент напряженности составляет 0,45. За аналогичный период прошлого года он был 0,64.

"Снижение безработицы связано со структурным совпадением спроса работодателей и возможностей соискателей, а также существенным увеличением количества самозанятых граждан нашего региона", - отметили в ведомстве.