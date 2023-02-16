Скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-34 в Ейске

Число погибших при падении самолета Су-34 в Ейске увеличилось до 16 человек, сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

В больнице Краснодара скончалась пострадавшая 6-летняя девочка, написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 17 октября при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик потерпел крушение. Летчики успели катапультироваться. Истребитель упал во дворе жилого дома, огонь перекинулся на жилую многоэтажку. Погибли 15 человек, пострадали 26.