Совфед одобрил прохождение студентами практики у ИП

Члены Совфеда России одобрили поправки в закон об образовании, дающий право студентам проходить практику у индивидуальных предпринимателей.

Документом уточняются положения, касающиеся организации практической подготовки обучающихся, когда она проводится в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

В связи с этим, законом определяется, что к таким организациям приравниваются лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве ИП.

В частности, это нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с законодательством подлежит госрегистрации или лицензированию, сообщает РИА Новости.