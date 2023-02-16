16 Февраля 2023
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Фото: Пресс-служба СФ РФ

Совфед одобрил прохождение студентами практики у ИП

Члены Совфеда России одобрили поправки в закон об образовании, дающий право студентам проходить практику у индивидуальных предпринимателей.

Документом уточняются положения, касающиеся организации практической подготовки обучающихся, когда она проводится в организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

В связи с этим, законом определяется, что к таким организациям приравниваются лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве ИП.

В частности, это нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с законодательством подлежит госрегистрации или лицензированию, сообщает РИА Новости.

Теги: Совфед, студент, ИП, образование



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