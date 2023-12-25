25 Декабря 2023
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Фото: rosatomflot.ru/flot

В Мурманске потушили пожар на атомном лихтеровозе "Севморпуть"

Возгорание произошло на атомном контейнеровозе "Севморпуть", который находится на причале ФГУП "Атомфлот" в Мурманске.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Мурманской области в телеграмм-канале, загорелась одна из кают на лихтеровозе "Севморпуть". Площадь пожара, предварительно, составляла 30 "квадратов".

Позже в ведомстве заявили, что пожар потушен. Пострадавших нет.

Во ФГУП "Атомфлот" сообщили, что пожар на атомном лихтеровозе "Севморпуть" не угрожал реакторной установке.

"Севморпуть" — советское ледокольно-транспортное судно (лихтеровоз) с атомной силовой установкой типа КЛТ-40. Крупнейшее из всего четырех когда-либо построенных невоенных торговых судов с ядерной энергетической установкой.

Судно предназначено для транспортировки грузов в лихтерах и контейнерах в отдаленные северные районы. Является единственным действующим грузовым судном с атомной силовой установкой.

Теги: лихтеровоз, севморпуть, пожар


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