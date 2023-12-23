Водитель электромобиля погиб в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
На трассе Екатеринбург — Тюмень электромобиль вылетел в кювет, есть погибший.
"Электромобиль ZEEKR 001 съехал в кювет и опрокинулся на 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень", - сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области в телеграм-канале.
По данным ведомства, водитель погиб. Движение в месте ДТП не ограничено.
В ноябре трассу "Екатеринбург – Тюмень" перекрывали из-за смертельного ДТП. Сообщалось, что произошло столкновение автомобилей "Хендай Элантра" и "Газель Некст".