Трассу "Екатеринбург – Тюмень" перекрыли из-за смертельного ДТП

На Среднем Урале перекрыли трассу из-за смертельного ДТП.

Как сообщает управление ГИБДД по Свердловской области в своем Telegram-канале, авария случилась сегодня на 81 км автодороги "Екатеринбург – Тюмень" Богдановичского района. По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей "Хендай Элантра" и "Газель Некст".

Сейчас автоинспекторы выясняют причины ДТП. Движение транспорта на данном участке ограничено, сотрудники ДПС регулируют поток. Организован реверс.

На месте работают представители экстренных служб, которые оказывают помощь пострадавшим. Точное число жертв аварии в ГИБДД пока не называют.