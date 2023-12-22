На борту "Уральских авиалиний" скончался маломобильный пассажир

В борту самолета "Уральских авиалиний", летевшего по маршруту "Екатеринбург - Благовещенск" скончался пассажир.

Как передает Telegram-канал SHOT, Airbus A320 вылетел из "Кольцово" 21 декабря в 21.20. Пролетев час, 45-летний маломобильный (без ног) пассажир почувствовал недомогание. Постепенно его состояние ухудшилось, резко упало давление и мужчина стал задыхаться.

Медики, находившиеся в самолете, попытались оказать первую помощь. В это же время командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в Сургуте. К сожалению, прибывшей к самолету бригаде оставалось только констатировать смерть.

Вскоре после происшествия рейс возобновился и остальные пассажиры отправились к пункту назначения.

Накануне.RU связалось с пресс-службой авиаперевозчика, но на момент публикации комментарий получен не был.