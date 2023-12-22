22 Декабря 2023
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Общество Омская область
Фото: Накануне.RU

Еще 15 млн рублей правительство Омской области направит на предоставление жилья детям-сиротам

Решение о перераспределении бюджетных ассигнований принято Правительством Омской области. Перераспределенные средства будут до конца декабря направлены на предоставление жилищных сертификатов сиротам.

Также Правительством Омской области распределены 10 жилых помещений, переданных Группой компаний «Стройбетон» в рамках реализации масштабного инвестпроекта в новом жилом районе «Амурский»: 8 жилых помещений будут предоставлены детям-сиротам, две квартиры – для переселения из аварийного жилья и пострадавшему от действий недобросовестного застройщика. 

«При заключении соглашений о реализации на территории региона масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства застройщики обязуются передавать в собственность региона и города 5% построенного жилья. Впервые это условие реализовано на практике. По соглашению с Правительством Омской области и администрацией города известная местная строительная компания «Стройбетон» передаёт 5% объёма введённого жилья. Первый такой многоквартирный жилой дом в рамках масштабного инвестиционного проекта введён в эксплуатацию, и инвестор, выполняя взятые на себя обязательства, передаёт 10 квартир.  Следующий многоквартирный дом от данного застройщика ожидаем в I-II квартале 2024 года.  Восемь квартир, передаваемых в собственность Омской области, предложено предоставить детям-сиротам», - пояснил министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.

правительство омской области(2023)|Фото: t.me/HocenkoVP

Как информирует официальный портал регионального правительства, общий объем ассигнований в этом году на приобретение жилья для детей-сирот был увеличен и составил 864 млн. рублей, включая средства федерального бюджета – 306,3 млн рублей. По итогам 2023 года омские власти приобрели 327 квартир для детей-сирот в Омске и муниципальных районах. Это на 93 квартиры или 39% превышает целевые значения на текущий год. В том числе на 102,9% выполнен федеральный показатель по приобретению жилых помещений для сирот за счет федеральных средств, определенный Соглашением между Правительством Омской области и Минстроем России.  

С начала года 199 квартир уже предоставлено очередникам льготной категории: в Омске – 84, в муниципальных районах – 115. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот является постоянно действующей ежегодной программой в Омской области, которая реализуется по поручению Президента России.

Правительством Омской области приняты дополнительные меры для наращивания объемов жилищного строительства. Региональным законодательством предусмотрена передача в областную собственность 5 процентов от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых осуществляется в рамках инвестиционных проектов, распределение предусмотрено в том числе льготной категории детей-сирот. Всего в рамках реализации масштабных инвестпроектов застройщиками до 2030 года будет передано 1275 жилых помещений для предоставления детям-сиротам.

Стройка(2021)|Фото: Накануне.RU

В 2024 году на приобретение жилья сиротам из бюджетов всех уровней предусмотрено 920 млн рублей. Аукционы по закупке жилых помещений для лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, стартуют уже в начале года.

Теги: виталий хоценко, дети-сироты, жилищные сертификаты, застройщик,


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