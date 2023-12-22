3,5 тысячи домохозяйств Белгородской области остались без электричества из-за ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ночью в результате обстрелов ВСУ повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе.

"Без света остались более 3,5 тыс. домохозяйств. С утра энергетики приступят к восстановительным работам. Я обязательно расскажу вам о том, когда они будут выполнены. Уверен, что восстановительные работы пройдут в максимально короткие сроки", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, в начале недели стало известно, что в Белгородской области трое украинских диверсантов убиты в результате боя с российскими пограничниками.