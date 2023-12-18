Shot: Трое украинских диверсантов убиты в Белгородской области

Трое украинских диверсантов убиты в результате боя с российскими пограничниками в Белгородской области, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канал, бой произошел 17 декабря в районе села Теребрино. Диверсионная группа из восьми человек выдвинулась со стороны села Грабовское Сумской области. В районе 11.30 она подошла к границе с Краснояружским районом Белгородской области. Российские пограничники вступили в стрелковый бой. В результате трое диверсантов погибли, остальные бежали.

В ноябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о диверсантах, якобы передвигавшихся на УАЗе с литерами "Z". Якобы диверсанты - восемь человек - выдавали себя за российских солдат. Mash сообщала, что их ликвидировали в районе города Шебекино.