21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Заключенные из Прикамья получили новые сроки за побег

Краевой суд рассмотрел дело сбежавших из березниковской колонии заключенных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Оставлен без изменения приговор Березниковского суда в отношении двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения в августе 2022 года. Осужденные отбывали наказание в колониях общего и строгого режима. Одного из них перевели в колонию-поселение ИК-38 в октябре 2021 года, другого – в феврале 2022 года.

В ночь на 27 августа они поочередно спустились вниз с третьего этажа колонии через открытое окно. На помощь пришла веревка, связанная из постельного белья и привязанная к батарее. Будучи на свободе беглецы добрались до деревни Зотино Ильинского района. Именно там, 29 августа, их задержали сотрудники ГУФСИН.

Суд признал беглецов виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ, и назначил по три года лишения свободы каждому (ИК строгого режима). Окончательное наказание составило три года и шесть месяцев для беглеца, который находился в колонии-поселения с февраля 2022 года, и три года и семь месяцев другому.

Теги: заключенный, суд, побег


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