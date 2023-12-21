"Аэрофлот": авиакомпания "Россия" скоро получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин

Авиакомпания "Россия" в скором времени получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин.

Как сообщает "Аэрофлот", ведутся переговоры с авиавластями КНР о выполнении разовых рейсов до получения всех необходимых разрешений. В настоящее время пассажиры перевозятся рейсами авиакомпаний-партнеров, на которые уже осуществляется переоформление всех желающих без взимания дополнительной платы, сообщает ТАСС.

Напомним, "Россия" обратился в Министерство транспорт РФ из-за проблемы с выполнением рейсов из регионов в Пекин. Их пришлось отменить в китайский город из Владивостока, Красноярска и Иркутска.