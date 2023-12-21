Авиакомпания "Россия" обратилась в Минтранс из-за проблем с рейсами в Пекин

Авиаперевозчик "Россия" обратился в Министерство транспорт РФ из-за проблемы с выполнением рейсов из регионов в Пекин.

Их пришлось отменить в китайский город из Владивостока, Красноярска и Иркутска. По данным авиакомпании, 15 декабря администрация пекинского аэропорта "Дасин" уведомила авиаперевозчика об отказе в приеме и обслуживании его самолетов, пока не будут выполнены "дополнительные требования", несмотря на то, что авиаперевозчик получил разрешение Управления гражданской авиации Китая, а также подтвержденные слоты и права на полеты из трех вышеуказанных российских городов.

В результате отменены ближайшие рейсы в столицу Китая. Пассажиров авиакомпании "Россия" без взимания дополнительной оплаты пересадили на другие рейсы, сообщает "РЕН ТВ".

Тем временем, за девять месяцев этого года россияне совершили на 20% больше поездок за рубеж, чем год назад. Речь идет о 21 млн поездок за январь-сентябрь 2023 г.