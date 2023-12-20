Размер региональной выплаты на второго ребенка на Южном Урале станет больше

По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера размер региональной выплаты на второго ребенка планируется увеличить до 11 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработан министерством социальных отношений Челябинской области и направлен в Законодательное Собрание региона.

Выплата предоставляется на вторых детей, рожденных с 1 января 2022 года. Учитывается также среднедушевой доход семьи. Он не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума (для трудоспособного населения в 2023 году составляет 29 932 рубля). Пособие можно получать до достижения ребенком возраста одного года.

«Выплата на второго ребенка – это одна из уникальных мер социальной поддержки, которая действует на территории Челябинской области, причем ее можно получать одновременно с ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка», – прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

На сегодняшний день размер выплаты составляет 7 070 рублей (50% от величины прожиточного минимума на ребенка). С 1 января будущего года по решению главы региона предлагается увеличить ее размер до 75%. В случае принятия закона с 1 января 2024 года размер пособия составит чуть более 11 тыс. рублей.

Мера социальной поддержки является востребованной у граждан. Так, в 2022 году региональная выплата на второго ребенка направлена родителям 2 996 детей, в 2023 году – 6 331 ребенка.

Оформить выплату можно на едином портале государственных услуг. Также можно обратиться лично в управление социальной защиты по месту жительства или МФЦ. Перечень документов минимальный. Большинство из них сотрудники соцзащиты соберут самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия.

Если подать заявление в течение трех месяцев со дня рождения ребенка, то пособие будет назначено с месяца рождения, если позднее, – то с месяца подачи заявления.