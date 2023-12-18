18 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В тюменской школе ученики были вынуждены заниматься в куртках

В Тюмени ученики школы №22 были вынуждены заниматься в куртках из-за холодной температуры в классах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сообщение о холоде в классах появилось в соцсетях на прошлой неделе.

"В классе так холодно, что температура воздуха едва достигает 16 градусов! Мы вынуждены сидеть на уроках в куртках, шарфах и даже перчатках. Не греют батареи, а сквозь старые деревянные окна проникает холод", - сообщила одна из учениц.

Однако распространение информации о холоде в школе стало причиной конфликта между педагогом и учениками.

"Не устраивает - до свидания. Другую форму обучения выбрали, другое учебное заведение. Чего сидим тут, собрались да пошли", - так педагог отчитала детей за то, что они посмели пожаловаться на холод в школе.

На эту ситуацию отреагировала уже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, дети уж точно не виноваты в том, что школы не могут обеспечить нормальную температуру в здании.

После этого Мизулиной поступил ряд жалоб на отопление в школах Муравленко, Сургута, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов России.

Теги: прокуратура, класс, школа, холод, ученики


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