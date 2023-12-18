Суд вынес приговор военным, пытавшимся за взятку уклониться от участия в СВО

Волгоградский гарнизонный суд вынес решение по делу пятерых военных, давших взятку командиру, чтобы избежать повторной отправки в зону спецоперации, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, при вынесении приговора судом были учтены ходатайства военной прокуратуры в отношении четверых подсудимых об изменении квалификации вменяемого им в вину преступления на более мягкую. В отношении пятого подсудимого гособвинение такого ходатайства не внесло. Ему назначили два года колонии и штраф пятикратный размеру взятки — 750 тысяч рублей.

Остальные обвиняемые получили штрафы от 150 до 750 тысяч рублей, также двое из них получили условные сроки.

Ранее сообщалось, что мобилизованный из Бурятии купил свидетельство о собственной смерти, чтобы избежать возвращения в зону СВО.

Военнослужащего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство). Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.