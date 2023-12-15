Польша перестанет винить Россию в крушении Ту-154 Качиньского

Власти Польши откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154 под Смоленском, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский.

Об этом сообщил глава МВД Польши Радослав Сикорский, пишет РИА Новости.

Напомним, польский борт №1 разбился под Смоленском в 2010 г. На борту Ту-154 находился на тот момент глава Польши Лех Качиньский, а также высокопоставленные члены его администрации, правительства, парламента, военное командование. В 2017 г. новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва. Позже польская сторона признала версию о взрыве основной. В ответ СКР напомнили, что она проверялась в числе первоочередных, но не подтвердилась. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования. Следственный комитет РФ заявлял, что все собранные материалы свидетельствуют об ошибке экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости.