12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти российских поселков крадут новогодние елки на личных участках жителей

В Красноярском крае полиция проводит проверку: местная жительница заявила, что власти соседнего поселка срубили у нее на участке вековую ель для установки в центре муниципалитета.

Жительница Горячегорска пожаловалась на администрацию Шарыпово. Прямо у ее дома росла ель, которую посадила еще бабушка женщины – участница Великой Отечественной войны. Для всей семьи елка была настоящей реликвией. СМИ сообщают, что рабочие срубили дерево и унесли, хотя соседи женщины протестовали и пытались тех остановить.

Глава Шарыпово объяснил решение тем, что дерево, якобы, было слишком высоким (выше нормативов) и мешало соседям своим скрипом при сильных порывах ветра. Поэтому он дал распоряжение спилить дерево.

Это уже не первый раз, когда власти российских населенных пунктов крадут у местных жителей елки. На прошлой неделе аналогичный случай произошел в нижегородском поселке Ардатов. На площади у Дома культуры поселка установили дерево, спиленное на участке у местной жительницы – она посадила ель 60 лет назад. Власти также сослались на нарушение нормативов: дерево росло ближе пяти метров к фундаменту дома.

А в ноябре в поселке Миньяр в Челябинской области власти спилили елку у местной жительницы – дерево было посажено на ее личном участке 40 лет назад.

Теги: елка, воровство, чиновники


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