Участники СВО с Ямала смогут получить по 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа введут новую меру поддержки участников специальной военной операции.

Речь идет об улучшении жилищных условий с 2024 года. Размер выплаты – 500 тыс. руб., заявил в ходе прямой линии глава региона Дмитрий Артюхов. По его словам, инициативу планируется распространить как на участников спецоперации, так и на всех ветеранов боевых действий.

Воспользоваться выплатой смогут мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники силовых ведомств, а также ветераны СВО. Право на социальную выплату имеют и члены семьи погибшего участника спецоперации. Среди условий - постоянное проживание на территории ЯНАО, российское гражданство и оформление приобретенного с помощью выплаты жилья в общую собственность всех членов семьи, сообщает ТАСС.