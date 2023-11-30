МВД: Руководители московских PR-агентств задержаны за вымогательство

В Москве за вымогательство задержаны руководители крупных столичных PR-агентств и их партнеры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что задержанные публиковали в принадлежавших им Telegram-каналах клевету о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. За удаление этой информации и отказ от дальнейшего ее распространения они требовали крупные суммы денег, заявила Волк.

По ее словам, в криминальной схеме были задействованы около 20 человек. Двое руководителей PR-агентств заключены под стражу.

В ходе обысков полицейские изъяли носители информации со сведениями о размещенных негативных публикациях и отчетами о полученной прибыли.

В ноябре Басманный суд Москвы приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.

В мае Хамовнический суд Москвы вынес приговор трем бывшим администраторам телеграм-каналов по делу о вымогательстве 470 тысяч рублей у директора "Ростеха" Василия Бровкова и его супруги, телеведущей Тины Канделаки.

Одно из самых громких дел было возбуждено осенью 2022 года в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и владельца канала "Тушите свет" Ариана Кузьмина, которых подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у "Ростеха".