27 Ноября 2023
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Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Журналистку Баязитову приговорили к 5 годам колонии

Басманный суд Москвы к приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по делу о вымогательстве денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.

Процесс проходил в закрытом от общественности режиме, сообщает РИА Новости.

Прокурор запрашивал 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно.

Третья фигурантка дела – администратор Telegram-канала "Адские бабки" Инна Чурилова – в июле этого года получила четыре года условно и штраф в 1 млн рублей. Она признала вину и пошла на сделку со следствием, поэтому ее дело выделили в отдельное производство и отдельный процесс.

Чурилова, Баязитова и Ольга Архарова стали фигурантками дела о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" в августе 2022 года. По данным следствия, Баязитова написала заказную публикацию, а пиарщицы пытались вымогать деньги за снятие публикации.

Баязитова утверждала, что ни о каких договоренностях не знала и денег не вымогала, писала не очерняющую статью, а просто публикацию-расследование о ситуации в банке, который считается опорным для оборонного сектора.

Теги: баязитова, архарова, вымогательство


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