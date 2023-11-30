Опрос: 81% работодателей Екатеринбурга испытывает дефицит персонала

Большинство работодателей Екатеринбурга испытывают дефицит персонала. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob.

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Опрос проводился с 1 по 28 ноября 2023 года среди представителей компаний уральской столицы. Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), 81% работодателей испытывает дефицит персонала. Самые сложные в подборе позиции на рынке труда – квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры.

Также выяснилось, что наниматели против быстрых увольнений. 72% опрошенных работодателей Екатеринбурга хотят знать о решении сотрудника покинуть компанию заранее, а не в момент подачи им заявления по собственному. В подавляющем большинстве случаев назывался срок от одного месяца.

Кроме этого, уральские работодатели высказывали свои пожелания по поводу увольнений руководящего состава. Чтобы найти замену таким сотрудникам, нужно от полутора месяцев и больше.

Ранее другой опрос показал, что жителям Екатеринбурга приходится брать работу на дом в выходные и праздники.