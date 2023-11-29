Жители левобережной части Тобольска оказались в "заточении" из-за закрытия парома

Жители левобережной части Тобольска пожаловались на то, что остались в заточении из-за закрытия паромной переправы с 25 ноября. Видеообращение появилось накануне в соцсетях.

"Мы остались без переправы. Дети остались без учебы, так как нет возможности переправляться в город. Взрослые остались без работы. Магазины остались без продовольствия, так как нас заранее не предупредили, что паром будет снят и магазины не были затарены продуктами, соответственно, жители тоже не запаслись продуктами", - говорится в видеообращении. Люди отмечают, что есть электричка, но билеты на нее раскуплены на несколько дней вперед. Кроме того, электричка уходит поздно - люди не успевают на работу.

В пресс-службе администрации Тобольска прокомментировали ситуацию корреспонденту Накануне.RU. В мэрии признали, что была временная задержка с поставкой хлеба. Это связано с возникшей неисправностью судна на воздушной подушке. Власти отрицают, что предприниматели не были оповещены о готовящемся закрытии паромной переправы.

На левом берегу Тобольска проживают не только жители города, но и жители района. В администрации Тобольска сообщили, что городской департамент экономики заранее информировал всех предпринимателей, которые зарегистрированы в городе. Также власти прокомментировали ситуацию с приостановкой обучения в школах. Перевод детей на дистант был временной мерой, вызванной тем, что некоторые учителя, проживающие в городе, на правом берегу Тобольска, не могли попасть на левый берег.

В школе левобережья нет проблем с питанием - директор школы позаботился об этом заранее. Сегодня вертолетом была доставлена партия продуктов, на случай неблагоприятных погодных условий. Вопрос с учителями решился. С завтрашнего дня школа продолжит работу в привычном режиме.

"На момент встречи с населением остался открытым вопрос с учениками, которые посещают школы на правом берегу. Проблема в том, что учеба начинается в 08.00. Электричка уходит в 10.50. Из-за расписания электрички некоторые жители не могут попасть вовремя на работу. Обустроить мостки пока не можем - лед еще слишком тонкий, судна на воздушной подушке нет. Нужна альтернатива - два варианта. Либо просить РЖД о дополнительном составе, на 08.00 чтобы людям было удобнее добираться, либо просить судно на воздушной подушке. Уват готов предоставить нам судно - у них лед уже твердый и она уже едет к нам. Сегодня будет запущена на маршрут", - прокомментировали в мэрии.