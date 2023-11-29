Для Тобольска к весне приобретут собственное судно на воздушной подушке

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку жалоб о ненадлежащем транспортном сообщении Левобережья с Тобольском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Жители пожаловались на отсутствие достоверной информации о дате прекращения паромной переправы через реку Иртыш. Транспортный прокурор лично выехал в Тобольск и выслушал местных жителей. По результатам проверочных мероприятий транспортной прокуратурой будет дана оценка сложившейся ситуации на переправе.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время организована работа судна на воздушной подушке, которое будет ходить по расписанию парома. Судно прибыло из Увата. Глава администрации Тобольска Максим Афанасьев сообщил, что уже этой весной будет приобретено собственное судно на воздушной подушке.

"Во время прямой линии губернатор Александр Моор спросил о том, как у нас решается ситуация по переправе. Рассказал, что попросили у Увата судно на воздушной подушке для транспортировки жителей. Он выход одобрил, но принял решение о покупке нам собственного судна. Так что на будущее у нас есть конкретное решение проблемы перевозки жителей во время ледостава и ледохода. Спасибо огромное за оперативное решение проблемы! В ближайшее время подготовим все необходимые расчеты!" - сообщил Афанасьев.