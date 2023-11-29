В Нижневартовске мигранта подозревают в спаивании и интимной связи с подростком

В Нижневартовске мигранта подозревают в интимной связи с несовершеннолетней девушкой, а также в склонении ее к употреблению запрещенных веществ и алкоголя. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале "Русской общины". К активистам обратилась мать подростка.

По ее словам, девушка была депрессии после смерти отца и расставания с парнем, и сбежала из дома. В публикации говорится, что неадекватным состоянием несовершеннолетней воспользовался уроженец Средней Азии. Она три дня провела у него в квартире, якобы употребляла синтетический наркотик и вступала с ним в интимную связь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Главе СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе и результатах расследования.