29 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске мигранта подозревают в спаивании и интимной связи с подростком

В Нижневартовске мигранта подозревают в интимной связи с несовершеннолетней девушкой, а также в склонении ее к употреблению запрещенных веществ и алкоголя. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале "Русской общины". К активистам обратилась мать подростка.

По ее словам, девушка была депрессии после смерти отца и расставания с парнем, и сбежала из дома. В публикации говорится, что неадекватным состоянием несовершеннолетней воспользовался уроженец Средней Азии. Она три дня провела у него в квартире, якобы употребляла синтетический наркотик и вступала с ним в интимную связь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Главе СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе и результатах расследования.

Теги: мигрант, несовершеннолетняя, уголовное дело


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