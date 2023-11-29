29 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти Сочи предупредили о перебоях с интернетом, связью и платежными системами

В Сочи операторы мобильной связи проведут ремонтные работы на сетях.

Они запланированы на 29 и 30 ноября, чтобы устранить последствия непогоды. В Адлерском районе и на федеральной территории Сириус возможны перебои с интернетом и терминалами оплаты, сообщает в Telegram муниципальный центр управления города-курорта.

Жителей и гостей курорта попросили с понимаем отнестись к ситуации и предусмотреть альтернативные формы оплаты товаров и услуг. Завершить ремонт и полностью восстановить работу онлайн-сервисов планируется 1 декабря.

Шторм повредил 50 городских пляжей в Сочи. В ликвидации последствий задействованы более 3 тыс. человек.

Теги: Сочи, шторм, сотовая связь


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