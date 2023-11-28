Ущерб от шторма в Крыму составил полмиллиарда рублей

Ущерб от шторма в Крыму по данным на вечер вторника составляет более 490 млн рублей, его подсчет продолжается, сообщает ТАСС со ссылкой на министра МЧС Крыма Сергея Садаклиева.

По его мнению, цифра может вырасти вдвое. В настоящее время в Крыму без электроэнергии остаются порядка 55 тыс. человек, работают около 500 бригад "Крымэнерго", до конца суток планируется подключить максимальное количество населения. Кроме того, частично или полностью повреждены кровли 741 дома. 127 населенных пунктов остаются без водоснабжения, подвоз воды для населения осуществляют 55 машин-водовозок.

"Было подтоплено 145 частных домовладений, на данный момент откачана вода из 60 домовладений. Все люди, которые пострадали, из подтопленных домов располагаются в ПВР и у родственников. У нас два пункта временного размещения - в Евпатории и в Сакском районе", - приводит агентство слова министра.

Напомним, в Крыму из-за сильнейшего шторма на территории 10 муниципалитетов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС): в Джанкое, Евпатории, Саках, а также на территории Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов. Помимо этого, в Алуште, Судаке и Первомайском районе действует режим угрозы ЧС.

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил о ситуации президенту РФ. Владимир Путин дал поручение правительству о выделении средств на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Мощный шторм накрыл юг России вечером 26 ноября. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло-, энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и автомобили. В Крыму порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн — девять метров. Есть погибшие и пострадавшие.