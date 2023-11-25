Один человек погиб, шестеро детей пострадали в ДТП с микроавтобусом под Калугой

В Калужской области микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП. Погиб один человек, сообщает СУ СКР по региону.

Авария произошла 25 ноября около 10 часов на автодороге "Малоярославец-Боровск". Ученики калужской школы на микроавтобусе ехали на экскурсию. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб.

УМВД по региону сообщает, что пострадали шесть несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых, которые ехали в автобусе.