24 Ноября 2023
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Фото: КПРФ Свердловск

В Екатеринбурге коммунисты выступили против переименования парка Энгельса

В Екатеринбурге коммунисты выступили против переименования парка Энгельса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения КПРФ, власти города намерены выбрать новое название участку в границах улиц Малышева - Бажова - Карла Маркса - Луначарского. Официального названия этот участок не имеет, но горожане и работники мэрии называют его парком Энгельса.

Соответствующий ответ замглавы Екатеринбурга Сергей Платохин направил в адрес руководителя Свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева.

"Администрация признает, что "Парк Энгельса" является исторически сложившимся традиционно используемым наименованием данного земельного. Тем не менее вопрос о первичном наименовании парка будет рассмотрен на заседании Комиссии по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге коммунисты выступили против переименования парка Энгельса(2023)|Фото: КПРФ Свердловск

Власти отмечают, что не рассматривают вариант, предложенный Алексеем Орловым - он предлагал назвать участок "Учительским парком". В то же время ему вполне может быть присвоено название "Парк святой Екатерины". В ответе также сказано, что комиссия учтет мнение коммунистов, которые выступают за сохранение за парком имени Энгельса. Ранее Свердловский обком КПРФ обращался к мэру Екатеринбурга с тем, чтобы администрация отказалась от планов переименования.

Теги: парк Энгельса, парк Святой Екатерины, КПРФ


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