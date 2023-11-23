В России может появиться отдельное ведомство по семейным делам

В России может появиться отдельный государственный орган по вопросам семьи. Такое предложение высказала председатель СПЧ Ирина Киркора.

По ее словам, сейчас вопросы благополучия семей распылены между разными министерствами и ведомствами, а должны быть делегированы единому исполнительному органу.

Также она полагает, что меры поддержки семей не должны основываться на принципе "малоимущности". "К сожалению, сегодня поддержка семьи практически равна поддержке малоимущих. Это в корне неверный подход", - цитирует Киркору РИА Новости.

"По данным исследований, именно женщины 35+ и 40+ и старше готовы становиться многодетными мамами. Но, сегодня, как правило - это женщины, достигшие значительных успехов в карьере и финансового благополучия, но и обладающие уже соответствующим багажом знаний. Они не готовы терять свой статус, уровень жизни. Соответственно, важно сохранить за ними тот уровень благополучия, которого они достигли, а не привязываться к минимальным значениям выплат, в случае перехода их в статус многодетных", - добавила Киркора.

Она отметила, что необходимо сформировать интерес и желание к созданию, а главное сохранению семьи и оказывать психологическую поддержку семье. Киркора полагает, что это позволит снизить количество разводов и сохранить многие семьи.

Напомним, президент Владимир Путин объявил наступающий 2024 год Годом семьи.

В последнее время вопросы демографии и семьи стали очень острыми и вызвали несколько резонансных дискуссий.

Например, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что решение демографической проблемы заключается в том, чтобы девушек ориентировали рожать, а не учиться.

В ряде регионов России решили вводить штрафы за склонение к аборту.

Депутаты Госдумы поссорились из-за фразы о том, что появление ребенка снижает уровень жизни семьи. В частности Михаил Делягин сказал, что "один ребенок в семье – билет в бедность, второй – в нищету".