В России может появиться отдельное ведомство по семейным делам

23 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России Москва
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В России может появиться отдельное ведомство по семейным делам

В России может появиться отдельный государственный орган по вопросам семьи. Такое предложение высказала председатель СПЧ Ирина Киркора.

По ее словам, сейчас вопросы благополучия семей распылены между разными министерствами и ведомствами, а должны быть делегированы единому исполнительному органу.

Также она полагает, что меры поддержки семей не должны основываться на принципе "малоимущности". "К сожалению, сегодня поддержка семьи практически равна поддержке малоимущих. Это в корне неверный подход", - цитирует Киркору РИА Новости.

"По данным исследований, именно женщины 35+ и 40+ и старше готовы становиться многодетными мамами. Но, сегодня, как правило - это женщины, достигшие значительных успехов в карьере и финансового благополучия, но и обладающие уже соответствующим багажом знаний. Они не готовы терять свой статус, уровень жизни. Соответственно, важно сохранить за ними тот уровень благополучия, которого они достигли, а не привязываться к минимальным значениям выплат, в случае перехода их в статус многодетных", - добавила Киркора.

Она отметила, что необходимо сформировать интерес и желание к созданию, а главное сохранению семьи и оказывать психологическую поддержку семье. Киркора полагает, что это позволит снизить количество разводов и сохранить многие семьи.

Напомним, президент Владимир Путин объявил наступающий 2024 год Годом семьи. 

В последнее время вопросы демографии и семьи стали очень острыми и вызвали несколько резонансных дискуссий.

Например, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что решение демографической проблемы заключается в том, чтобы девушек ориентировали рожать, а не учиться.

В ряде регионов России решили вводить штрафы за склонение к аборту.

Депутаты Госдумы поссорились из-за фразы о том, что появление ребенка снижает уровень жизни семьи. В частности Михаил Делягин сказал, что "один ребенок в семье – билет в бедность, второй – в нищету".

Теги: семья, ведомство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети