В Тобольске жильцы дома, пострадавшего от взрыва газа, возвращаются в свои квартиры

21 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Максим Афанасьев

В Тобольске жильцы дома, пострадавшего от взрыва газа, возвращаются в свои квартиры

В Тобольске жильцы дома по ул. Ремезова, 3 начали возвращаться в свои квартиры. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.

Мэр сообщил, что на протяжении всего периода лично контролировал все процессы, связанные с безопасностью и социальной поддержкой жильцов, а также все, что связано с ремонтом разрушенных огнем помещений.

"После обследования экспертами дома, управляющей компанией заключен договор с подрядной организацией для выполнения противоаварийных работ и работ по ремонту. Сейчас уже выполнены противоаварийные мероприятия, которые позволили вернуться в свои квартиры жителям 1 и 2 подъезда, кроме нескольких квартир, пострадавших больше всего", - сообщил мэр.

Восстановление дома после взрыва газа и пожара(2023)|Фото: Максим Афанасьев

Также были проведены демонтажные работы плит перекрытия, стен, оконных и дверных блоков согласно техническим решениям проектной документации. Демонтаж выполнен уже на 80%.

Сейчас подрядной организацией планируются работы по установке стен для последующего устройства плит перекрытия, которые ожидаются к поставке в начале декабря. Все технические решения по ремонту кровли разработаны и переданы подрядной организации для реализации.

Напомним, сообщение о хлопке газовоздушной смеси и пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ремезова, 3а поступило в МЧС вечером, 1 октября. Огонь перекинулся на кровлю жилого дома. В 23.56 МЧС сообщило о локализации пожара, площадь которого составила 800 кв. м., в 01.06 - о ликвидации открытого горения, в 02.53 - о ликвидации пожара.

Из дома было расселено 149 человек, из них 28 несовершеннолетних прописанных (40 по факту).

Теги: взрыв газа, ремезова 3а, Максим Афанасьев, жильцы, ремонт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.10.2023 11:28 Мск Пострадавшего при взрыве газа в Тобольске пациента перевели в Тюмень
Ранее 02.10.2023 10:32 Мск Пострадавшие при взрыве и пожаре в Тобольске смогут получить выплаты
Ранее 02.10.2023 08:12 Мск Один из трех пострадавших при взрыве газа в тобольской пятиэтажке находится в реанимации
Ранее 01.10.2023 21:38 Мск Из-за взрыва газа в Тобольске возбуждено уголовное дело

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}