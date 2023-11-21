В Тобольске жильцы дома, пострадавшего от взрыва газа, возвращаются в свои квартиры

В Тобольске жильцы дома по ул. Ремезова, 3 начали возвращаться в свои квартиры. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.

Мэр сообщил, что на протяжении всего периода лично контролировал все процессы, связанные с безопасностью и социальной поддержкой жильцов, а также все, что связано с ремонтом разрушенных огнем помещений.

"После обследования экспертами дома, управляющей компанией заключен договор с подрядной организацией для выполнения противоаварийных работ и работ по ремонту. Сейчас уже выполнены противоаварийные мероприятия, которые позволили вернуться в свои квартиры жителям 1 и 2 подъезда, кроме нескольких квартир, пострадавших больше всего", - сообщил мэр.

Также были проведены демонтажные работы плит перекрытия, стен, оконных и дверных блоков согласно техническим решениям проектной документации. Демонтаж выполнен уже на 80%.

Сейчас подрядной организацией планируются работы по установке стен для последующего устройства плит перекрытия, которые ожидаются к поставке в начале декабря. Все технические решения по ремонту кровли разработаны и переданы подрядной организации для реализации.

Напомним, сообщение о хлопке газовоздушной смеси и пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ремезова, 3а поступило в МЧС вечером, 1 октября. Огонь перекинулся на кровлю жилого дома. В 23.56 МЧС сообщило о локализации пожара, площадь которого составила 800 кв. м., в 01.06 - о ликвидации открытого горения, в 02.53 - о ликвидации пожара.

Из дома было расселено 149 человек, из них 28 несовершеннолетних прописанных (40 по факту).